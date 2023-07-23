Коноплянка отказал двум клубам УПЛ для перехода в румынскую команду

Полесье и Александрия были заинтересованы в услугах украинца.

Украинский вингер Евгений Коноплянка предпочел вместо возвращения на Родину чемпионат Румынии.

Как сообщает издание prosport, в услугах футболиста были предметно заинтересованы Полесье и Александрия, но он им отказал.

Также у исполнителя были варианты из США, Саудовской Аравии и уже знакомой ему Польши, в частности, ФК Пуща.

Отмечается, что в ЧФР Клуж, куда перейдет Коноплянка, он будет получать не более 20 тысяч евро, но не указано в неделю или в месяц. Зарплата не будет выделяться на фоне остального коллектива.

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