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Рэшфорд назвал, кого считает лучшим игроком АПЛ последних лет

Футболист выбрал исполнителя из стана принципиального конкурента.
Сегодня, 22:38
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Форвард английского Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд назвал, кто по его мнению, лучший игрок АПЛ последних лет.

Англичанин неожиданно остановил свой выбор на игроке принципиальных соперников, а именно хавбеке Ман Сити Кевине Де Брюйне.

"В прошлом сезоне это, безусловно, был Холанд.

Но за последние четыре или пять лет - де Брюйне. 100 процентов", - сказал Рэшфорд.

Напомним, ранее сообщалось, что Маркус опозорился с прощальным постом для своего экс-партнера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд

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