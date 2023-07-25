Рэшфорд назвал, кого считает лучшим игроком АПЛ последних лет
Футболист выбрал исполнителя из стана принципиального конкурента.
Форвард английского Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд назвал, кто по его мнению, лучший игрок АПЛ последних лет.
Англичанин неожиданно остановил свой выбор на игроке принципиальных соперников, а именно хавбеке Ман Сити Кевине Де Брюйне.
"В прошлом сезоне это, безусловно, был Холанд.
Но за последние четыре или пять лет - де Брюйне. 100 процентов", - сказал Рэшфорд.
Напомним, ранее сообщалось, что Маркус опозорился с прощальным постом для своего экс-партнера.
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