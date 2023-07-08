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"Идея для подписи": Рэшфорд опозорился с прощальным постом для Де Хеа

Судя по всему, Маркус теперь будет тщательнее проверять то, что публикует перед тем, как это станет достоянием общественности
Вчера, 21:47
Идея для подписи: Рэшфорд после того, как осознал свою ошибку / Getty Images
Идея для подписи: Рэшфорд после того, как осознал свою ошибку / Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд попал в неприятную ситуацию после ухода из клуба Давида Де Хеа.

Англичанин, как и многие другие игроки "красных дьяволов" попрощался с испанцем в своих соцсетях, однако, судя по всему был менее искренним, чем его партнеры.

Рэшфорд, вероятно, советовался со своей пиар-командой, либо же спрашивал у искуственного интеллекта о том, что лучше написать в прощальном посте, и забыл убрать следы этого.

Сперва подпись к публикации Маркуса в Instagram выглядела так: "Идея для подписи:

Ты был здесь с момента моего прорыва, удачи тебе в твоем следующем шаге, брат".

Позже футболист заметил, что опозорился и отредактировал пост, однако, как известно то, что было в интернете однажды - остается в интернете навсегда.

Напомним, Де Хеа провел в стане Манчестер Юнайтед 12 лет, став рекордсменом клуба по количеству матчей на ноль и сыгранных встреч среди вратарей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Давид Де Хеа Маркус Рэшфорд

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