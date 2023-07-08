"Идея для подписи": Рэшфорд опозорился с прощальным постом для Де Хеа
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд попал в неприятную ситуацию после ухода из клуба Давида Де Хеа.
Англичанин, как и многие другие игроки "красных дьяволов" попрощался с испанцем в своих соцсетях, однако, судя по всему был менее искренним, чем его партнеры.
Рэшфорд, вероятно, советовался со своей пиар-командой, либо же спрашивал у искуственного интеллекта о том, что лучше написать в прощальном посте, и забыл убрать следы этого.
Сперва подпись к публикации Маркуса в Instagram выглядела так: "Идея для подписи:
Ты был здесь с момента моего прорыва, удачи тебе в твоем следующем шаге, брат".
LOOOOL Rashford forgot to take out the "Caption ideas" part😭— Marjan Ambroze ✆ (@MarjanAmbroze) July 8, 2023
Bro had notes for ideas pic.twitter.com/hbcWUuJfK3
Позже футболист заметил, что опозорился и отредактировал пост, однако, как известно то, что было в интернете однажды - остается в интернете навсегда.
Напомним, Де Хеа провел в стане Манчестер Юнайтед 12 лет, став рекордсменом клуба по количеству матчей на ноль и сыгранных встреч среди вратарей.