"Идея для подписи": Рэшфорд опозорился с прощальным постом для Де Хеа

Судя по всему, Маркус теперь будет тщательнее проверять то, что публикует перед тем, как это станет достоянием общественности

Идея для подписи: Рэшфорд после того, как осознал свою ошибку / Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд попал в неприятную ситуацию после ухода из клуба Давида Де Хеа.

Англичанин, как и многие другие игроки "красных дьяволов" попрощался с испанцем в своих соцсетях, однако, судя по всему был менее искренним, чем его партнеры.

Рэшфорд, вероятно, советовался со своей пиар-командой, либо же спрашивал у искуственного интеллекта о том, что лучше написать в прощальном посте, и забыл убрать следы этого.

Сперва подпись к публикации Маркуса в Instagram выглядела так: "Идея для подписи:

Ты был здесь с момента моего прорыва, удачи тебе в твоем следующем шаге, брат".

LOOOOL Rashford forgot to take out the "Caption ideas" part😭

Bro had notes for ideas pic.twitter.com/hbcWUuJfK3 — Marjan Ambroze ✆ (@MarjanAmbroze) July 8, 2023

Позже футболист заметил, что опозорился и отредактировал пост, однако, как известно то, что было в интернете однажды - остается в интернете навсегда.

Напомним, Де Хеа провел в стане Манчестер Юнайтед 12 лет, став рекордсменом клуба по количеству матчей на ноль и сыгранных встреч среди вратарей.