Яремчук - вне заявки на матч Брюгге против Орхуса
Футболист не готов к игре.
В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций Брюгге встретится с датским Орхусом.
Вне заявки на матч, к сожалению, оказался украинский форвард Роман Яремчук.
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Официальный сайт "сине-черных" сообщает, что футболист не готов к игре. У Романа ушиб колена.
Напомним, что в одном из товарищеских матчей за Брюгге Яремчук отметился гекса-триком.
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