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Яремчук - вне заявки на матч Брюгге против Орхуса

Футболист не готов к игре.
Сегодня, 10:20
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций Брюгге встретится с датским Орхусом.

Вне заявки на матч, к сожалению, оказался украинский форвард Роман Яремчук.

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Официальный сайт "сине-черных" сообщает, что футболист не готов к игре. У Романа ушиб колена.

Напомним, что в одном из товарищеских матчей за Брюгге Яремчук отметился гекса-триком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге Роман Яремчук

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