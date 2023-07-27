Яремчук - вне заявки на матч Брюгге против Орхуса

Футболист не готов к игре.

В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций Брюгге встретится с датским Орхусом.

Вне заявки на матч, к сожалению, оказался украинский форвард Роман Яремчук.

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Официальный сайт "сине-черных" сообщает, что футболист не готов к игре. У Романа ушиб колена.

Напомним, что в одном из товарищеских матчей за Брюгге Яремчук отметился гекса-триком.

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