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Скрипник: Каждая игра для Ворсклы - вызов. Мы играем так, как можем

Наставник полтавского клуба прокомментировал победу над Дилой из Грузии.
Сегодня, 09:56
Виктор Скрипник / vorskla.com.ua
Виктор Скрипник / vorskla.com.ua

В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций Ворскла в условно домашнем матче встретилась с грузинской Дилой.

Наставник украинского клуба Виктор Скрипник поделился мыслями о прошедшем поединке. По словам местного специалиста, в контектсе двуматчевого противостояния еще ничего не решено.

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"Очень мощный соперник, который хорошо играет с мячом. В первом тайме мы терпели. А потом, как у нас часто бывает: пропускаем, достаем шашки и пошли гасать. Как козаки. Это была та Ворскла, которая на характере может вырывать такие игры.

Мы понимаем, что это только первый тайм. Второй будет в Грузии. Победа - это победа, но еще ничего не решено.

Не хотелось уходить с поля с пустыми руками, поэтому больше рисковали, шли вперед. Замены были сделаны для создания нагрузки впереди. Все получилось, мы довольны. Но это только первый шаг. Будем терпеть и стараться, чтобы пройти дальше.

Это лишь первый официальный матч сезона, но я доволен физическим состоянием команды: мы не начали падать, а пошли вверх.

Из Ворсклы ушли игроки, которые играли вперед: Сефери, Олейник, Кравец. Но пришли новые люди, в частности центральный защитник Сантана. Он буквально три дня с нами. Но я никогда на это не смотрю, а верю в ребят, которые у нас есть. Мы будем стараться пройти дальше.

Каждая игра для нас - вызов. Мы играем так, как мы можем. Моя команда играет дисциплинированно, здесь нет хаоса, что каждый делает, что хочет. В любом матче у нас есть моменты", - сказал Скрипник.

Напомним, ответная встреча между Ворсклой и Дилой Гори состоится в четверг, 3 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Скрипник ФК Ворскла

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