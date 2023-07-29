Главная трансферная цель Манчестер Юнайтед пропустит матч своей команды

"Красные дьяволы" близки к заключению сделки с Аталантой и клубы не хотят, чтобы Расмус Хьойлунд получил травму.

Датский нападающий Расмус Хьойлунд пропустит товарищеский матч Аталанты против Борнмута.

Как сообщает Фабрицио Романо, дело в том, что Манчестер Юнайтед близок к тому, чтобы приобрести форварда бергамасков и клубы не хотят рисковать здоровьем игрока, подвергая его возможности получить травму.

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Сумма трансфера может составить около 70 млн евро. Хьойлунд согласовал контракт с "красными дьяволами" на пять лет, финансовые детали договоренности остаются между сторонами неизвестными

Отметим, что в минувшем сезоне Расмус провел 36 матчей в чемпионате Италии, забив 9 голов и отдав 4 результативные передачи.

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