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Сестра игрока Челси установила рекорд женских ЧМ

Лорен Джеймс продолжает зажигать.
Сегодня, 16:03
Лорен Джеймс / Getty Images
Лорен Джеймс / Getty Images

Сестра футболиста лондонского Челси Риса Джеймса Лорен Джеймс устанавливает все новые достижения на женском ЧМ в Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщает OptaJoe, нападающая сборной Англии отметилась двумя голами и тремя ассистами в матче против Китая, что сделало ее самой молодой девушкой, которая записала на свой счет 4 и более результативных действия в одном матче ЧМ с 2011 года.

На момент поединка с азиатской национальной командой в рамках третьего тура группового этапа женского чемпионата мира Джеймс исполнилось 21 год и 304 дня.

Также она стала первой, кто сумел поучаствовать в пяти голах в одном матче на чемпионате мира в составе англичан вне зависимости от пола.

Отметим, что сборная Англии обыграла китаянок со счетом 6:1, а Лорен не приняла участие лишь в одном голе, который был забит уже после того, как ее заменили.

Ранее сообщалось, что сестра Риса Джеймса стала второй самой молодой авторкой гола на ЧМ в истории женской национальной команды Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рис Джеймс Лорен Джеймс

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