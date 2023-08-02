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Эвертон Миколенко может ворваться в борьбу за Магуайра

В услугах англичанина заинтересован лично тренер клуба.
Сегодня, 18:46
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

"Легенда" МЮ Харри Магуайр может стать одноклубником Виталия Миколенко.

Как сообщает TeamTalk, инициатором возможного перехода центрбэка в стан Эвертона является тренер клуба Шон Дайч.

Английский специалист рассчитывает получить деньги на оформление сделки благодаря тому,что "ириски" не тратились на новичков с прошлого лета.

Отметим, что в ближайшее время ожидается оформление первого платного трансфера Эвертона с 2022 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон харри магуайр

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