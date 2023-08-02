Матвиенко объяснил ситуацию со скандальным голом в ворота Вереса

Центрбэк донецкого Шахтера Николай Матвиенко высказался о ситуации со своим скандальным голом в ворота Вереса.

По словам Матвиенко, Александр Шандор спросил его будет ли он бить по свистку, а Николай ответил, что нет и пробил.

"Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно показал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам "Вереса", почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне", - заявил защитник "горняков".

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