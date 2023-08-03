Арсенал сделал предложение по вратарю сборной Испании
Давид Райа может перейти в стан "канониров".
Арсенал нацелился на усиление и без того неплохой вратарской линии.
Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" сделали Брентфорду предложение в размере 20 млн фунтов + 3 млн бонусами за Давида Райю.
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Испанец уже согласовал условия контракта со столичным клубом. В случае удачного завершения сделки, голкипер подпишет долгосрочное соглашение. Его детали не сообщаются.
Отметим, что в минувшем сезоне Давид провел за "пчел" 38 матчей в АПЛ, пропустив 46 голов и 12 раз оставив ворота "сухими".
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