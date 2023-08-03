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Арсенал сделал предложение по вратарю сборной Испании

Давид Райа может перейти в стан "канониров".
Вчера, 23:52
Давид Райа / Getty Images
Давид Райа / Getty Images

Арсенал нацелился на усиление и без того неплохой вратарской линии.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" сделали Брентфорду предложение в размере 20 млн фунтов + 3 млн бонусами за Давида Райю.

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Испанец уже согласовал условия контракта со столичным клубом. В случае удачного завершения сделки, голкипер подпишет долгосрочное соглашение. Его детали не сообщаются.

Отметим, что в минувшем сезоне Давид провел за "пчел" 38 матчей в АПЛ, пропустив 46 голов и 12 раз оставив ворота "сухими".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Давид Райя

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