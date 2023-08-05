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"Исторический день": Наставник ЛНЗ прокомментировал дебютную победу в УПЛ

Александр Ковпак поделился мыслями о первом триумфе в элитном дивизионе.
Сегодня, 19:09
Александр Ковпак / скриншот
Александр Ковпак / скриншот

В рамках второго тура чемпионата Украины ЛНЗ разгромил Минай, добыв первую победу в истории клуба в УПЛ.

Рулевой черкасского клуба Александр Ковпак поделился мыслями о завоевании трех очков в матче против закарпатцев.

"В первую очередь, хотел бы поздравить наших ребят, команду и весь город Черкассы с дебютной победой, для нас это исторический день. Конечно, мы хотели это сделать в домашних условиях, но мы сделали это в выездном матче.

Если сказал по игре, то счет 3:0, но это было не настолько легко, как может казаться. Мы очень успешно забили гол в раздевалку. Затем, во втором тайме соперник перестроился на четыре защитника, но это не принесло им пользу.

Тем более скажу, что наши замены очень качественно вошли в игру - они прибавили во всех аспектах, что также способствовало такому счету. Я очень горжусь своими ребятами, они сегодня молодцы, выполнили установки и сегодня мы победили.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Украины Александр Ковпак ЛНЗ

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