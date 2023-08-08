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Трансфер защитника Ман Сити в Баварию сорвался

Кайл Уокер останется в стане "горожан".
Сегодня, 17:17
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Мюнхенская Бавария не сможет усилить линию защиты Кайлом Уокером.

Как сообщают многочисленные источники, англичанин проинформировал "красных" о своем решении остаться в стане Манчестер Сити.

Отмечается, что Уокеру был предложен новый контракт от "горожан" и есть уверенность в том, что он примет условия предложенные своим текущим клубом. Детали договора не сообщаются.

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В минувшем сезоне Кайл провел 39 матчей, отметившись всего одним ассистом. В начавшейся кампании футболист уже успел сыграть в Суперкубке Англии, где его команда уступила в серии пенальти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер Бавария Мюнхен

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