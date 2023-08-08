Челси Мудрика подпишет бразильского вундеркинда

Лондонский Челси совершит очередное подписание в текущее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" приобретят Дейвида Вашингтона из Сантоса. Сумма трансфера составит 15 млн евро.

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С футболистом подпишут долгосрочный контракт. Также в ближайшее время будет принято решение о том, отправлять ли игрока в аренду в Страсбур или оставить в Челси.

За взрослую команду Сантоса Вашингтон провел 16 матчей во всех турнирах, забив всего два мяча.

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