Хави высказался о трансфере Неймара в Барселону

Наставник Барселоны Хави высказался о возвращении Неймара в Барселону.

По словам испанского специалиста, он не намерен говорить о конкретных именах, которые могут придти в клуб.

"Я не могу ничего сказать по именам и вариантам, то же самое касается и Неймара. Мы посмотрим, что можно сделать с сегодняшнего дня до 31 августа

Я не могу ничего сказать об именах", - заявил рулевой каталонцев.

Отметим, что ранее сообщалось, что у Неймара есть несколько вариантов продолжения карьеры.

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