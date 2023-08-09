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Экс-защитник Барселоны перешел в клуб, который сыграет с Динамо в Лиге конференций

Мартин Монтоя перебрался в Арис.
Сегодня, 17:56
Мартин Монтоя
Мартин Монтоя

Греческий Арис усилил линию защиты в преддверии матча с Динамо.

Как сообщает пресс-служба клуба, коллектив Апостолоса Терзиса пополнился Мартином Монтоей. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

С футболистом подписали контракт на 2 года. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

Отметим, что Монтоя является воспитанником каталонской Барселоны, где провел 67 матчей за основную команду. Также он успел поиграть за Бетис, Брайтон и Интер.

Первый матч между Арисом и Динамо состоится уже завтра, 10 августа, в 21:15 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Арис

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