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Соперник Динамо в Лиге конференций пожертвует Украине медикаменты на сумму в 1,8 млн долларов

Арис Салоники пошел на благородный поступок.
Вчера, 22:08
Арис Салоники
Арис Салоники

Греческий Арис объявил о том, что компания-владелец команды Amani Swiss сделает благотворительное пожертвование для Украины.

Соперник Динамо в Лиге Конференций пожертвует нашей стране медикаментов на сумму в 1,8 млн долларов.

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"Испытания украинского народа не имеют конца. Проходят месяцы, атаки на страну продолжаются, а дефицит товаров в критически важных секторах, таких как здравоохранение, увеличивается.

С глубоким сочувствием Amani Swiss в сотрудничестве с Coherus Biosciences и Direct Relief решили помочь на практике и отправить в Украину гуманитарную помощь на сумму 1,8 миллиона долларов, а именно специализированные лекарства для онкобольных, которые проходят химиотерапию, и людей, страдающих от синдрома радиационной кислоты.

Этим пожертвованием мы хотим на практике продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом в то время, когда он нуждается в помощи каждого из нас.

Официальное объявление состоится на специальной церемонии завтра, в четверг, 10 августа, в 17:00 в отеле Porto Palace в присутствии Президента и управляющего директора Amani Swiss Ирини Карипидис, посла Украины в Греции Сергея Шутенко и Генерального консула Украины в Салониках", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Amani Swiss - греческая многопрофильная команда, работающая в различных сферах, в частности, технологии, охрана здоровья, туризм, отельный бизнес и недвижимость.

Завтра, 10 августа, Арис будет принимать Динамо Киев на своем домашнем стадионе. Матч состоится в 21:15 по киеву, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Арис лига конференций

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