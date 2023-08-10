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Противостояние украинцев: Борнмут Забарного встретится с Суонси Кухаревича в Кубке Лиги

Футболисты, играющие в разных дивизионах Англии встрется во втором раунде соревнования.
Сегодня, 00:46
Николай Кухаревич
Николай Кухаревич

Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка английской лиги.

Слепой жереб свел команды двух украинцев на этой стадии турнира. Речь идет о Борнмуте Ильи Забарного и Суонси Николая Кухаревича, который выступает во втором дивизионе.

Также стоит отметить, что Эвертон Виталия Миколенко попал на Донкастер Роверс из третьего дивизиона, а Челси Михаила Мудрика с Уимблдоном из четвертого дивизиона

Матчи этой стадии престижного соревнования состоятся на неделе, которая стартует 28 августа.

Отметим, что в матче первого раунда этого турнира Николай Кухаревич дебютировал в составе Суонси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут суонси Кубок Лиги

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