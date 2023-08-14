Хавбек МЮ рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол

Лидер и капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, кем бы он стал, если бы в его жизни не было футбола.

По словам Фернандеша, он хотел стать ветеринаром, хотя, со временем понял, что он боится некоторых животных.

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"Когда я был маленьким, я хотел стать ветеринаром. Я люблю животных, но когда я стал старше, я начал понимать, что боюсь некоторых животных. Я люблю только собак, кошкам я не доверяю", - заявил Бруну.

Отметим, что уже сегодня, 14 августа, португалец впервые в статусе полноценного капитана выведет МЮ на поле в матче АПЛ. "Красные дьяволы" сыграют с Вулверхэмптоном.

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