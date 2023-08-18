Динамо: Отправили жалкие провокации назад в Грецию

Киевское Динамо прошло в следующую стадию отбора квалификации Лиги конференций, победив Арис по сумме двух матчей.

После матча "бело-синие" отреагировали на греческих болельщиков, которые вывесили провокативный баннер про Азов в первом матче.

"Отправили жалкие провокации назад в Грецию", - написала пресс-служба команды в Instagram, прикрепив фото, на котором написано: "Азов - герои Украины".

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