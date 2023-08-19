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Боруссия Дортмунд пытается подписать воспитанника Ман Сити

На данный момент "шмели" далеки от того, чтобы удовлетворить запросы "горожан".
Сегодня, 13:25
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Коул Палмер может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Sport1, в услугах англичанина заинтересована Боруссия Дортмунд. Переговоры между клубами уже начаты.

"Шмели" готовы заплатить 18 млн евро, но этого мало, чтобы удовлетворить запросы "горожан", которые хотят получить значительно большую сумму, однако, точные цифры неизвестны.

Отметим, что ранее наставник манкунианцев Пеп Гвардиола не исключил возможного ухода Палмера, но заявил, что если игрок покинет клуб, то это точно будет полноценная продажа, а не аренда.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола высказался о трансферной политике Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Коул Палмер

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