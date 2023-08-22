Футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию во время матча против Болоньи
Футболисты и тренерский штаб Милана оказались в курьезной ситуации во время матча первого тура чемпионата Италии против Болоньи.
Как сообщает twitter-аккаунт Italian Football TV, "россонери" простояли на поле в перерыве матча из-за того, что в гостевой раздевалке не работал кондиционер.
Senza 'AC' MILAN— Italian Football TV (@IFTVofficial) August 21, 2023
Milan stayed on the pitch during halftime because their locker room A/C wasn't working 😅
ONLY IN ITALY 🇮🇹 pic.twitter.com/PrZWYa3Y4c
Отметим, что подобные неудобства не отразились на результате матча и коллектив Стефано Пиоли добыл уверенную победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отмечались Кристиан Пулишич, для которого это был дебют в составе миланцев, и Оливье Жиру.
Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор этого поединка
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