Футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию во время матча против Болоньи

Представители "россонери" не ушли в подтрибунное помещение после перерыва из-за неудобств, которые возникли в их раздевалке.

Футболисты и тренерский штаб Милана оказались в курьезной ситуации во время матча первого тура чемпионата Италии против Болоньи.

Как сообщает twitter-аккаунт Italian Football TV, "россонери" простояли на поле в перерыве матча из-за того, что в гостевой раздевалке не работал кондиционер.

Senza 'AC' MILAN



Milan stayed on the pitch during halftime because their locker room A/C wasn't working 😅



ONLY IN ITALY 🇮🇹 pic.twitter.com/PrZWYa3Y4c — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 21, 2023

Отметим, что подобные неудобства не отразились на результате матча и коллектив Стефано Пиоли добыл уверенную победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отмечались Кристиан Пулишич, для которого это был дебют в составе миланцев, и Оливье Жиру.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор этого поединка

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