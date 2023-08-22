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Футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию во время матча против Болоньи

Представители "россонери" не ушли в подтрибунное помещение после перерыва из-за неудобств, которые возникли в их раздевалке.
Сегодня, 11:22
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Футболисты и тренерский штаб Милана оказались в курьезной ситуации во время матча первого тура чемпионата Италии против Болоньи.

Как сообщает twitter-аккаунт Italian Football TV, "россонери" простояли на поле в перерыве матча из-за того, что в гостевой раздевалке не работал кондиционер.

Отметим, что подобные неудобства не отразились на результате матча и коллектив Стефано Пиоли добыл уверенную победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отмечались Кристиан Пулишич, для которого это был дебют в составе миланцев, и Оливье Жиру.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор этого поединка

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан италия болонья

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