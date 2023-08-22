Дебютант Лиги чемпионов близок к подписанию чемпиона Европы

Берлинский Унион близок к тому, чтобы совершить, вероятно, самое статусное подписание в истории клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, "железные" ожидают того, что Леонардо Бонуччи даст свое согласие на переход в команду. С футболистом продолжаются переговоры, чтобы закрепить договоренности.

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Эта неделя должна стать решающей в контексте перехода итальянского ветерана в стан клуба, который дебютирует на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что Бонуччи принадлежит Ювентусу, но "бьянконери" хотят от него избавится, поэтому, не будут препятствовать уходу 36-летнего футболиста, который побеждал на Евро-2020 вместе со сборной Италии.

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