Хавбек Ман Сити определился со своим будущим

Полузащитник английского Манчестер Сити Бернарду Силва определился со своим будущим.

Как сообщает Mundo Deportivo, португалец останется в стане "горожан" и подпишет новый контракт. Фабрицио Романо дополняет информацию, заявив, что соглашение будет подписано до 2026 года.

Наставник манкунианской команды Пеп Гвардиола стал ключевой фигурой в решении хавбека, убедив его не уходить из команды.

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Отметим, что в текущем сезоне Бернарду провел 2 матча, не отметившись результативными действиями.

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