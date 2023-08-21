Манчестер Сити договорился о трансфере вингера Ренна

Игрок, который попортил нервы донецкому Шахтеру, теперь будет выступать под руководством Пепа Гвардиолы.

Манчестер Сити и Ренн пришли к согласию по трансферу вингера Жереми Доку.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" заплатят за 21-летнего бельгийцаа 60 миллионов евро.

Медицинские тесты игрока запланированы на эту неделю, после чего он подпишет долгосрочный контракт.

Доку должен будет занять место Рияда Мареза, который ранее этим летом уехал на заработки в Саудовскую Аравию.

В прошлом сезоне Жереми Доку принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя ассистами, два из которых были оформлены в ворота донецкого Шахтера в плей-офф Лиги Европы.

Ранее стало известно, что Манчестер Сити и Барселона все же договорились о переезде Жоау Канселу в Каталонию.

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