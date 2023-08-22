Гвардиола пропустит два матча Ман Сити из-за операции на спине
Руководство командой на себя возьмет ассистент испанца.
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прошел неотложное хирургическое вмешательство.
Как сообщает пресс-служба "горожан", в последнее время испанец страдал от болей в спине, поэтому, сегодня, 22 августа, в Барселоне ему сделали несложную успешную операцию, которая избавила его от проблем.
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Специалист продолжит свое восстановление на Родине. Исполнение обязанностей Пепа на себя возьмет его ассистент Хуанма Лилльо.
Ожидается, что Гвардиола вернется в строй после международной паузы.
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