Гвардиола пропустит два матча Ман Сити из-за операции на спине

Руководство командой на себя возьмет ассистент испанца.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прошел неотложное хирургическое вмешательство.

Как сообщает пресс-служба "горожан", в последнее время испанец страдал от болей в спине, поэтому, сегодня, 22 августа, в Барселоне ему сделали несложную успешную операцию, которая избавила его от проблем.

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Специалист продолжит свое восстановление на Родине. Исполнение обязанностей Пепа на себя возьмет его ассистент Хуанма Лилльо.

Ожидается, что Гвардиола вернется в строй после международной паузы.

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