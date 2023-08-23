Челси вскоре объявит о трансфере бразильского таланта

Лондонский Челси усилит линию атаки молодым талантом.

Как сообщает Sky Sports, Дейвид Вашингтон из Сантоса уже прошел медосмотр для "синих". Сумма трансфера составит 20 млн евро.

C футболистом подпишут контракт на шесть лет с опцией продления еще на один год. Финансовые детали соглашения между клубом и игроком остаются неизвестными.

Отметим, что 18-летний Дейвид провел во взрослом футболе 20 матчей, забив пять голов во всех турнирах.

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