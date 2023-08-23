Челси вскоре объявит о трансфере бразильского таланта
Дейвид Вашингтон уже прошел медосмотр.
Лондонский Челси усилит линию атаки молодым талантом.
Как сообщает Sky Sports, Дейвид Вашингтон из Сантоса уже прошел медосмотр для "синих". Сумма трансфера составит 20 млн евро.
C футболистом подпишут контракт на шесть лет с опцией продления еще на один год. Финансовые детали соглашения между клубом и игроком остаются неизвестными.
Отметим, что 18-летний Дейвид провел во взрослом футболе 20 матчей, забив пять голов во всех турнирах.
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