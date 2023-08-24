Самая сексуальная легкоатлетка мира бросила вызов Холанду

Ранее девушка разгромила в своей стихии чемпиона мира по футболу.

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт бросила вызов Эрлингу Холанду.

Спортсменка предложила посоревноваться норвежскому футболисту в скорости. Случилось это во время того, как она давала интервью местному изданию Dagbladet.

Шмидт спросили сможет ли она победить Холанда в забеге на короткие дистанции на что девушка ответила, что в забеге на 400 метров точно смогла бы, а в забеге на 200 метров есть сомнения.

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"Хм, не знаю - может быть. Думаю, на 400 метров - да. На 200 метров было бы сложнее.

Но я буду рада, если забег состоится".

На вопрос, когда может состояться забег, она сказала: "Я не знаю, я должна спросить у него. Но я всегда готова".

Затем Алиса повернулась к камерам и обратилась к Эрлингу: Так что, Холанд, если ты готов к гонке, я буду рада. Посмотрим, кто быстрее", - заявила Шмидт.

Отметим, что немка считается самой сексуальной легкоатлеткой в мире и приобрела широкую известность именно благодаря своей внешности.

Также стоит сказать, что ранее девушка победила в забеге на 400 метров немца Матса Хуммельса. Позже Хуммельс признавался, что соревноваться с Алисой было худшим, что он делал в своей жизни.