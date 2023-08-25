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Тен Хаг отказался делать комментарии по ситуации с Гринвудом

Нидерландец хочет сконцентрироваться на разговорах об игроках, которые ему доступны.
Сегодня, 15:50
Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Мейсоном Гринвудом, который больше не сыграет за "красных дьяволов".

По словам тен Хага, он не собирается говорить об игроках, которые не являются активом клуба.

"Послушайте, мы не там, где хотели бы быть с нашей командой, у меня много работы и много внимания к моей команде, поэтому я сосредоточен на игроках, которые доступны.

Я говорю только о нашей игре, о нашем составе, о том, где мы должны совершенствоваться, потому что это очевидно. Я должен приложить все усилия, чтобы заставить команду выступать", - заявил нидерландец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг Мейсон Гринвуд

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