Аутсайдер АПЛ подпишет вратаря МЮ
Дин Хендерсон продолжит карьеру в Кристал Пэлас.
Манчестер Юнайтед продаст одного из своих футболистов.
Как сообщает Фабрицио Романо, Дин Хендерсон переберется в Кристал Пэлас. Футболист обойдется "орлам" в 20 млн евро и процент от последующей продажи.
Детали личного контракта англичанина с его новым клубом на данный момент остаются неизвестными.
Отмечается, что "красные дьяволы" должны приобрести на замену Хендерсону Алтая Байындыра из Фенербахче.
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