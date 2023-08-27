Аутсайдер АПЛ подпишет вратаря МЮ

Манчестер Юнайтед продаст одного из своих футболистов.

Как сообщает Фабрицио Романо, Дин Хендерсон переберется в Кристал Пэлас. Футболист обойдется "орлам" в 20 млн евро и процент от последующей продажи.

Детали личного контракта англичанина с его новым клубом на данный момент остаются неизвестными.

Отмечается, что "красные дьяволы" должны приобрести на замену Хендерсону Алтая Байындыра из Фенербахче.

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