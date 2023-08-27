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Шахтер: Мы верим, что вскоре снова отметим главные праздники вместе - в свободном Донецке

Местный клуб поздравил всех с Днем города.
Сегодня, 13:02
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

Пресс-служба Шахтера поздравила своих фанатов с Днем шахтера и Днем города Донецка.

"Горняки" выразили надежду на свое скорее возвращение в родной город и на Донбасс Арену в частности.

"Шахтерский труд всегда был и остается уважаемым и почетным, а люди горняцкой профессии являются олицетворением мужества, смелости, гордости.

Именно таким - мужественным, смелым, гордым - все знают украинский Донецк и украинский Донбасс.

Для Шахтера большая честь носить это почетное имя и представлять украинский Донецк, украинский Донбасс и его жителей.

Мы живем надеждой и верим, что вскоре снова будем отмечать главные праздники вместе - в свободном и счастливом Донецке, на нашей Донбасс Арене.

С праздником, родной город. С праздником, дончане и горняки", - говорится в заявлении на сайте Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер донецк

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