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Эвертон - Шеффилд: обзор и результат матча чемпионата Англии 02.09.2023

"Ириски" спрогрессировали в атаке, но все еще плохи в защите.
Сегодня, 16:34
Шеффилд - Эвертон
Шеффилд - Эвертон

В рамках 4 тура чемпионата Англии состоялся матч двух аутсайдеров в лице Шеффилд Юнайтед и Эвертона.

Команды, которые в матчах против более сильных соперников не блистали атакующими действиями, в этом матче забили на двоих целых четыре мяча.

Открыли счет в матче "ириски". Автором забитого гола стал Абдулай Дукуре. Примечательно, что для мерсисайдцев это был первый гол в этом сезоне, а последнее взятие ворот в минувшей кампании на свой счет также записал Дукуре.

Еще до перерыва "клинки" отыгрались и даже вышли вперед. Сперва восстановил паритет Кэмерон Арчер, откликнувшийся на передачу с фланга. Затем все тот же Арчер получил мяч в середине поля, прошел с ним метров в 20, ударил с дальней дистанции и попал в штангу, которая в этом моменте не стала "лучшим другом вратаря", ведь от нее мяч попал в спину Джордана Пикфорда и залетел в ворота.

Во втором тайме коллектив Шона Дайча все же не дал себя победить. Арно Данжума в начале второй 45-минутки замкнул прострел с фланга, опередив Анеля Ахмедходжича. На большее команды оказались не способны, хотя за пару мгновений до конца матча Оливер МакБерни был обязан вырывать победу для хозяев, но Джордан Пикфорд сделал великолепный сейв .

Статистика матча чемпионата Англии Шеффилд - Эвертон

Шеффилд - Эвертон 2:2

Голы: Арчер, 33, Пикфорд (автогол), 45+2 - Дукуре, 13, Данжума, 55

xG: 0.71 - 2.33
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 8 - 6

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Шеффилд Юнайтед

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