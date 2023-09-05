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Полесье вскоре начнет конкурс на новую эмблему

Прием заявок начнется 6 сентября.
Сегодня, 17:57
Полесье
Полесье

Житомирское Полесье раскрыло детали конкурса на обновленную эмблему клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, конкурс начнется завтра, 6 сентября. Дедлайн - 16 ноября.

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Взять участие сможет каждый желающий. После 16 ноября профессиональное жюри выберет ряд вариантов, и они будут предоставлены болельщикам на рассмотрение, которые и выберут голосованием конечный вариант, среди которых будет и нынешний логотип команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Полесье

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