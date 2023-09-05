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Сын легендарного голкипера стал игроком бельгийского клуба

Каспер Шмейхель перешел в Андерлехт.
Сегодня, 21:34
Каспер Шмейхель
Каспер Шмейхель

Сын легендарного голкипера Петера Шмейхеля, чемпион Англии сезона-2015/16, Каспер Шмейхель нашел себе новую команду.

Шмейхель неожиданно оказался в статусе свободного агента в конце трансферного окна после разрыва контракта с Ниццой, но быстро определился со своим следующим клубом.

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Датчанин стал футболистом бельгийского Андерлехта, контракт с игроком подписан на один год. Об этом сообщает пресс-служба "фиолетовых".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андерлехт Каспер Шмейхель

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