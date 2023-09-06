Многомиллионное приобретение Челси может рассмотреть ранний уход из клуба
Энцо Фернандес не собирается мириться с результатами "синих".
Карьера аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса может приобрести неожиданный поворот.
Как сообщает издание Fichajes, талантливый футболист может рассмотреть уход из Челси.
Читай также: Защитник Челси ответил на критику фан-аккаунта клуба
Энцо будет готов преждевременно покинуть клуб, если результаты команды не изменятся в ближайшее время, поскольку, аргентинец ожидает большего от своей команды.
Отметим, что клубы, которые будут готовы приобрести Фернандеса в таком случае, не уточняются.
Напомним, в текущем сезоне столичный клуб продолжил тенденцию неудач, победив лишь в одном матче из первых четырех в чемпионате Англии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!