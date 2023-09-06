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Многомиллионное приобретение Челси может рассмотреть ранний уход из клуба

Энцо Фернандес не собирается мириться с результатами "синих".
Вчера, 23:48
Энцо Фернандес
Энцо Фернандес

Карьера аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса может приобрести неожиданный поворот.

Как сообщает издание Fichajes, талантливый футболист может рассмотреть уход из Челси.

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Энцо будет готов преждевременно покинуть клуб, если результаты команды не изменятся в ближайшее время, поскольку, аргентинец ожидает большего от своей команды.

Отметим, что клубы, которые будут готовы приобрести Фернандеса в таком случае, не уточняются. 

Напомним, в текущем сезоне столичный клуб продолжил тенденцию неудач, победив лишь в одном матче из первых четырех в чемпионате Англии. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси энцо фернандес

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