Многомиллионное приобретение Челси может рассмотреть ранний уход из клуба

Энцо Фернандес не собирается мириться с результатами "синих".

Карьера аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса может приобрести неожиданный поворот.

Как сообщает издание Fichajes, талантливый футболист может рассмотреть уход из Челси.

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Энцо будет готов преждевременно покинуть клуб, если результаты команды не изменятся в ближайшее время, поскольку, аргентинец ожидает большего от своей команды.

Отметим, что клубы, которые будут готовы приобрести Фернандеса в таком случае, не уточняются.

Напомним, в текущем сезоне столичный клуб продолжил тенденцию неудач, победив лишь в одном матче из первых четырех в чемпионате Англии.

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