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Экс-хавбек Динамо перешел в клуб Первой лиги

Ахмед Алибеков стал футболистом Эпицентра.
Сегодня, 16:25
Ахмед Алибеков / FC Dynamo Kyiv
Ахмед Алибеков / FC Dynamo Kyiv

Бывший игрок киевского Динамо Ахмед Алибеков нашел новую команду.

25-летний украинец перешел в Эпицентр из Первой лиги. На это указывает появление его профиля на сайте ПФЛ.

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По неофициальным данным, Алибеков подписал контракт на год и перешел в команду на правах свободного агента.

Отметим, что Эпицентр в занимает третье место в группе А Первой лиги. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Ахмед Алибеков

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