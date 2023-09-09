Экс-хавбек Динамо перешел в клуб Первой лиги
Ахмед Алибеков стал футболистом Эпицентра.
Бывший игрок киевского Динамо Ахмед Алибеков нашел новую команду.
25-летний украинец перешел в Эпицентр из Первой лиги. На это указывает появление его профиля на сайте ПФЛ.
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По неофициальным данным, Алибеков подписал контракт на год и перешел в команду на правах свободного агента.
Отметим, что Эпицентр в занимает третье место в группе А Первой лиги.
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