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Реал нацелился на лидера Баварии

"Сливочные" могут подписать Альфонсо Дэвиса следующим летом.
Сегодня, 12:51
Альфонсо Девис / Getty Images
Альфонсо Девис / Getty Images

Мадридский Реал готов серьезно усилить линию защиты.

Как сообщает издание Marca, "сливочные" заинтересованы в услугах Альфонсо Дэвиса. Переход планируется на следующее лето.

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Издание отмечает, что Бавария не захочет продавать канадца, но возможно будет вынуждена сделать это, если до конца этого сезона Альфонсо не подпишет новый контракт.

На старте этого сезона Дэвис провел 3 матча в чемпионате Германии и отдал 3 результативные передачи.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария реал альфонсо дэвис

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