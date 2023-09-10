Барселона планирует продлить контракт с Хави

Каталонская Барселона намерена продлить контракт с Хави.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже завершили переговоры с испанским специалистом. Вскоре стоит ожидать официального объявления.

С Хави продлят соглашение на год, что позволит его сохранить в клубе до завершения сезона-2024/25. Финансовые детали неизвестны.

Отметим, что испанец возглавляет команду с 2021 года. Ранее президент Барселоны, что его эра будет одной из лучших в истории клуба.

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