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Барселона планирует продлить контракт с Хави

"Сине-гранатовые" хотят вознаградить наставника.
Сегодня, 15:45
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Каталонская Барселона намерена продлить контракт с Хави.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже завершили переговоры с испанским специалистом. Вскоре стоит ожидать официального объявления.

С Хави продлят соглашение на год, что позволит его сохранить в клубе до завершения сезона-2024/25. Финансовые детали неизвестны.

Отметим, что испанец возглавляет команду с 2021 года. Ранее президент Барселоны, что его эра будет одной из лучших в истории клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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