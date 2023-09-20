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Гол вратаря с российскими корнями помог Лацио уйти от поражения в матче с Атлетико

Ивану Проведелю повезло стать одним из героев первого тура Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:25
Иван Проведель
Иван Проведель

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Лацио встречался с Атлетико.

Римляне до последних секунд матча проигрывали в счете, но им помогло чудо. Коллектив Маурицио Сарри заработал угловой, благодаря которому добыли благоприятный результат в матче.

После прямой подачи со стандарта мадридцам удалось отбиться, но мяч оказался у Луиса Альберто, который снова направил его в штрафную соперника, где удачно сумел сыграть головой голкипер "орлов" Иван Проведель.

Отметим, что мать Проведеля является россиянкой, а сам Иван выражал желание играть за сборную страны-террориста, а за несколько дней до полномасштабного вторжения назвал владимира путина "сильной личностью".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико лацио

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