В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Лацио встречался с Атлетико.

Римляне до последних секунд матча проигрывали в счете, но им помогло чудо. Коллектив Маурицио Сарри заработал угловой, благодаря которому добыли благоприятный результат в матче.

После прямой подачи со стандарта мадридцам удалось отбиться, но мяч оказался у Луиса Альберто, который снова направил его в штрафную соперника, где удачно сумел сыграть головой голкипер "орлов" Иван Проведель.

Отметим, что мать Проведеля является россиянкой, а сам Иван выражал желание играть за сборную страны-террориста, а за несколько дней до полномасштабного вторжения назвал владимира путина "сильной личностью".

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