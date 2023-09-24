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Забарный с первых минут сыграет против Брайтона

Украинец завоевал безоговорочное доверие своего тренера.
Сегодня, 15:27
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках шестого тура чемпионата Англии Борнмут сыграет с Брайтоном.

Наставник "вишен" Андони Ираола определился с основным составом на этот матч. Украинец Илья Забарный снова выходит на поле с первых минут.

 

Отметим, что наш центрбэк пока не пропустил ни одного матча в АПЛ сезона-2023/24.

Стартовый свисток в матче Брайтон - Борнмут прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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