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Неизвестные обокрали особняк звезды Ман Сити при помощи стремянки

Кевин и его семья почти не используют тот дом.
Сегодня, 22:05
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Особняк Кевина де Брюйне обокрали неизвестные, сообщает HLN.

Огромное поместье звезды Манчестер Сити в Бельгии обчистили при помощи обычной стремянки еще в субботу.

Воры просто приставили лестницу и забрались в дом через открытый второй этаж. Об ограблении в полицию сообщила супруга игрока.

На текущий момент неизвестно, что вообще было украдено, но издание предполагает, что речь в первую очередь идет о драгоценностях и других дорогих вещах.

Де Брюйне купил особняк еще в 2015 году, однако ни он, ни его семья там почти не бывает, предпочитая жить в совем доме в графстве Уилмслоу.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм начал переговоры с французским защитником.

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