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Тоттенхэм начал переговоры с защитником, которого связывают с другим клубом АПЛ

У Жан-Клера Тодибо все больше вариантов продолжения карьеры.
Сегодня, 18:47
Жан-Клер Тодибо / Getty Images
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Тоттенхэм провел переговоры с представителями Жан-Клера Тодибо, пишет Daily Mail.

Напомним, что защитника Ниццы уже долгое время связывают с Манчестер Юнайтед. Также за Тодибо следят и в Ньюкасле.

"Шпоры" намерены подписать троих игроков зимой, но именно позиция центрального защитника является ключевой, потому клуб и пытается опередить конкурентов.

Французский защитник обойдется будущему покупателю в 35 млн фунтов, что для трансфера в январе адекватная сумма.

Ранее также сообщалось, что у клуба Русина появился новый тренер.

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