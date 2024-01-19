Чемпион Формулы-1 показал свои навыки в футболе
Теперь мы знаем, что Макс Ферстаппен - левша.
Официальный аккаунт Ред Булл показал, чем занимается действующий чемпион Формулы-1 между сезонами.
Макс Ферстаппен, оказывается, неплохо показывает себя и на футбольном поле.
Судя по всему, пилот выполнил несколько стандартных упражений, потренировал удары и даже успел постоять на воротах.
Ранее также сообщалось, что Эрлинг Холанд признан лучшим игроком года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!