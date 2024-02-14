Сын Бекхэма поставил в одно сравнение ЛеБрона и пилота МакЛарен

Ромео Бекхэм, сын легендарного хавбека Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дэвида Бекхэма, а ныне игрок Брентфорд Б, в Instagram организовал неординарное сравнение.

Бекхэм-младший опубликовал фото пилота МакЛарен Ландо Норриса, который совершает бросок в прыжке на баскетбольной площадке, будучи одетым в полностью черную одежду.

Ромео решил подписать фото, отметив британского гонщика и звезду Лейкерс ЛеБрона Джеймса, написав: "ЛеБрон или Норрис?".

Вскоре Ландо обратил внимание на это фото, также опубликовав его на своем аккаунте в Instagram.

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Стоит отметить, что во время межсезонья Ландо Норрис поделился футбольным откровением. Как оказалось, 24-летний пилот является фанатом Тоттенхэма.

После этого признания появились шутки о том, что он до сих пор не выиграл ни одного Гран-при именно из-за такой связи с лондонским клубом.

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