"Сюрприз, у******и": Фанаты Легии жестко потролили УЕФА

В четверг, 22 февраля, варшавская Легия принимала Мольде в рамках Лиги конференций.

Накануне матча УЕФА заблокировала трибуну ультрас на два матча, за поведение польских болельщиков на выездных матчах, и те решили жестко ответить.

Перед матчем на пустующей трибуне появился огромный баннер с надписью: "На этот раз вы победили, УЕФА".

Но сразу после стартового свистка ультрас перебрались на центральные трибуны и вывесили новый большой баннер.

На нем изображен человечек из Лего и подпись из известного мема из сериала Декстер: "Сюрприз, у******и!"

UEFA closed Legia Warsaw's ultra section tonight



This is how they responded 😂 pic.twitter.com/bsEMkdLUMe — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) February 22, 2024

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