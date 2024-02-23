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"Сюрприз, у******и": Фанаты Легии жестко потролили УЕФА

Польские ультрас остались недовольны организацией.
Сегодня, 09:57
/ twitter.com/The_Forty_Four
/ twitter.com/The_Forty_Four

В четверг, 22 февраля, варшавская Легия принимала Мольде в рамках Лиги конференций.

Накануне матча УЕФА заблокировала трибуну ультрас на два матча, за поведение польских болельщиков на выездных матчах, и те решили жестко ответить.

Перед матчем на пустующей трибуне появился огромный баннер с надписью: "На этот раз вы победили, УЕФА".

Но сразу после стартового свистка ультрас перебрались на центральные трибуны и вывесили новый большой баннер.

На нем изображен человечек из Лего и подпись из известного мема из сериала Декстер: "Сюрприз, у******и!"

Со всеми результатами матчей Лиги конференций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легия

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