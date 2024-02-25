iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конь экс-тренера МЮ принес своему владельцу почти миллион фунтов

Сэр Алекс побеждает, где бы не участвовал.
Сегодня, 22:20
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images

Сэр Алекс Фергюсон заработал немаленькую сумму на скачках, пишет Daily Mail.

Легендарный тренер уже долгое время владеет конюшней в Хемел-Хэмпстеде вместе с несколькими знакомыми.

Накануне в Эр-Рияде состоялись одни из самых престижных скачек в мире, в котором и победил скакун, принадлежащий шотландцу.

Семилетний жеребец  по кличке Spirit Dancer стал выиграл кубок и принес своему владельцу более 940 тысяч фунтов.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль стал обладателем Кубка лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сэр Алекс Фергюсон

Статьи по теме

Клопп повторил достижение Фергюсона Клопп повторил достижение Фергюсона
Мальдини и Массара - в списке Рэтклиффа на получение должностей в Манчестер Юнайтед Мальдини и Массара - в списке Рэтклиффа на получение должностей в Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед сотворил "историю", проиграв Манчестер Сити на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед сотворил "историю", проиграв Манчестер Сити на Олд Траффорд
Ушла из жизни супруга сэра Алекса Фергюсона Ушла из жизни супруга сэра Алекса Фергюсона
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа22:51
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Сборные22:47
Украина потерпела второе поражение кряду в рамках отбора на Евробаскет-2025
Украина22:22
УХЛ: Днепр уничтожил Тризуб, Сокол обыграл Киев Кэпиталз
Футбол22:20
Конь экс-тренера МЮ принес своему владельцу почти миллион фунтов
Европа22:12
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа21:57
Клопп: То, что здесь произошло - полнейшее безумие
Европа21:55
Бенфика с Трубиным добыла очередную победу в чемпионате Португалии
Европа21:25
Гол Роналду помог Ан-Насру одолеть Аль-Шабаб
Европа21:21
Почеттино: Мы были очень близки к победе после 90 минут
Европа20:59
Гол Лебеденко в компенсированное время спас матч для Визелы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK