Конь экс-тренера МЮ принес своему владельцу почти миллион фунтов
Сэр Алекс побеждает, где бы не участвовал.
Сэр Алекс Фергюсон заработал немаленькую сумму на скачках, пишет Daily Mail.
Легендарный тренер уже долгое время владеет конюшней в Хемел-Хэмпстеде вместе с несколькими знакомыми.
Накануне в Эр-Рияде состоялись одни из самых престижных скачек в мире, в котором и победил скакун, принадлежащий шотландцу.
Семилетний жеребец по кличке Spirit Dancer стал выиграл кубок и принес своему владельцу более 940 тысяч фунтов.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль стал обладателем Кубка лиги.
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