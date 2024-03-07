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Боруссия Д квалифицировалась на новый клубный чемпионат мира за счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов

Вот так неудача соотечественников преподнесла "шмелям" приятный подарок.
Сегодня, 01:01
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

Из-за ничейного результата ответного матча против Реала (1:1) РБ Лейпциг покинул розыгрыш Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, неудача "быков" преподнесла подарок другому немецкому клубу.

За счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд квалифицировалась на клубный чемпионат мира 2025 года, который пройдет по новому формату.

В клубном чемпионате мира будут участвовать 12 европейских команд. Помимо четырех последних победителей Лиги чемпионов на турнир отправятся 8 лучших команд, согласно клубному рейтингу УЕФА.

Бавария занимает первое место рейтинга, Боруссия и РБ идут в ТОП-8. Однако от одной страны на турнир могут поехать не больше двух команд, поэтому Дортмунд и Лейпциг боролись между собой за вторую путевку. И вылет последних автоматически квалифицировал первых.

Клубы, которые квалифицировались на клубный чемпионат мира-2025:

  • Бавария (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Реал (Испания)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Интер (Италия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Бенфика (Португалия)
  • Порту (Португалия)
  • Палмейрас (Бразилия)
  • Фламенго (Бразилия)
  • Флуминенсе (Бразилия)
  • Окленд Сити (Новая Зеландия)
  • Аль-Ахли (Египет)
  • Видад АК (Марокко)
  • Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
  • Урава Ред Даймондс (Япония)
  • Монтеррей (Мексика)
  • Сиэтл Сондерс (США)
  • Леон (Мексика)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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