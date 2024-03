Боруссия Д квалифицировалась на новый клубный чемпионат мира за счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов

Из-за ничейного результата ответного матча против Реала (1:1) РБ Лейпциг покинул розыгрыш Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, неудача "быков" преподнесла подарок другому немецкому клубу.

За счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд квалифицировалась на клубный чемпионат мира 2025 года, который пройдет по новому формату.

Congratulations to @BVB on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏



As a result of @RBLeipzig’s @ChampionsLeague elimination, Dortmund are now assured of a spot via the ranking pathway and will join @FCBayern as Germany’s representatives at next year’s tournament. pic.twitter.com/vqD8KFfVAY