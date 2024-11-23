Боруссия Дортмунд - Фрайбург 4:0: обзор матча и результат игры 23.11.2024

После удаления в составе соперника "черно-желтые" довели результат до разгромного.

В субботу, 23 ноября, дортмундская Боруссия принимала на своем поле Фрайбург в рамках 11-го тура Бундеслиги.

Команда Нури Шахина разобралась со своим соседом по турнирной таблице, разгромив его со счетом 4:0.

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Боруссия в дебюте матча повела в счете благодаря голу Максимилиана Байера, а еще до перерыва Феликс Нмеча удвоил преимущество хозяев поля.

Во втором тайме Фрайбург остался вдесятером, после того как на 63-й минуте за второе предупреждение был удален Патрик Остерхаге, а "черно-желтые", играя в большинстве, довели результат до разгромного - отличились Юлиан Брандт и Джейми Байно-Гиттенс. В компенсированное время второе удаление у гостей заработал Чуквубуке Адаму.

Боруссия Д набрала 19 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, обойдя на два балла Фрайбург, который идет шестым.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Фрайбург 11-го тура чемпионата Германии

Боруссия Д - Фрайбург 4:0

Голы: Байер, 7, Нмеча, 40, Брандт, 66, Байно-Гиттенс, 77

Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 0.74

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 19 - 7

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 7 - 0

Фолы: 11 - 4

Боруссия Дортмунд: Кобель - Рьерсон (Кабар, 82), Антон, Шлоттербек, Бенсебаини (Буэно Коуту, 78) - Нмеча - Байер, Забитцер (Гросс, 69), Брандт (Рейна, 78), Байно-Гиттенс (Дюранвиль, 78) - Маллен.

Фрайбург: Атуболу - Кюблер (Розенфельдер, 61), Гинтер, Лингарт, Гюнтер - Доан (Муслия, 73), Эггештайн, Гефлер (Адаму, 61), Остерхаге, Грифо (Сидия, 73) - Гелер (Макенго, 81).

Предупреждения: Коуту - Остерхаге.

Удаления: Остерхаге, 63, Адаму, 90+3

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