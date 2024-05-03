Звезда Интер Майами пожонглировал мячом с пилотом Феррари

Луис Суарес весело провел время с Карлосом Сайнсом.

Нападающий Интер Майами Луис Суарес посетил Гран-при Майами, которое пройдет уже на этих выходных.

Уругваец зашел в гости к Феррари, где немного пожонглировал мячиком с пилотом Скудерии Карлосом Сайнсом.

Отметим, что испанец является большим фанатом мадридского Реала, однако с Луисом Карлос все же сумел поладить. Также стоит учесть, что оба спортсмена являются клиентами Puma, и это вполне могла быть небольшая рекламная акция.

У обоих спортсменов будет важный день в воскресенье: Интер Майами сыграет против Нью-Йорк Ред Буллз, а также в этот день состоится Гран-при Майами.

С расписанием воскресной гонки и всего уик-энда вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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