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Легенда Реала может продолжить карьеру за океаном

Монтеррей ведет переговоры с Серхио Рамосом.
Сегодня, 18:17
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Мексиканский Монтеррей намерен подписать Серхио Рамоса.

Напомним, что 38-летний защитник находится без клуба после того, как истекло его соглашение с Севильей прошлым летом.

Мексиканский клуб ведет переговоры с представителями игрока, руководство и тренер Монтеррея очень хотят убедить Рамоса.

"Он есть в нашем списке и является реальным вариантом наряду с другими возможностями. Да, переговоры ведутся, наряду с другими кандидатами. У нас есть несколько вариантов для усиления", – подтвердил президент клуба Антонио Норьега.

Особенно заинтересован в приглашении Рамоса главный тренер клуба Мартин Демичелис, который считает, что Серрхио усилит не только его команду, но и лигу в целом.

Ранее также сообщалось, что защитник ПСЖ продолжит карьеру в Турции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос

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