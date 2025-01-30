Легенда Реала может продолжить карьеру за океаном

Мексиканский Монтеррей намерен подписать Серхио Рамоса.

Напомним, что 38-летний защитник находится без клуба после того, как истекло его соглашение с Севильей прошлым летом.

Мексиканский клуб ведет переговоры с представителями игрока, руководство и тренер Монтеррея очень хотят убедить Рамоса.

"Он есть в нашем списке и является реальным вариантом наряду с другими возможностями. Да, переговоры ведутся, наряду с другими кандидатами. У нас есть несколько вариантов для усиления", – подтвердил президент клуба Антонио Норьега.

Особенно заинтересован в приглашении Рамоса главный тренер клуба Мартин Демичелис, который считает, что Серрхио усилит не только его команду, но и лигу в целом.

Ранее также сообщалось, что защитник ПСЖ продолжит карьеру в Турции.

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