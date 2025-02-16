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Футбол

Оскароносный режиссер признался, что хотел бы снять в своем фильме лидера Манчестер Сити

Пон Джун-хо видит в Кевине де Брюйне идеального пекаря.
Вчера, 22:45
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо признался, что является огромным поклонником футбола.

Об это обладатель премии Оскар рассказал журналистам на премьере своей новой ленты Микки-17.

Оказывается, что Пон Джун-хо более за Тоттенхэм и Лидс, а среди футболистов ему нравятся Ламин Ямаль, Джуд Беллингем и Кевин де Брюйне. Также кореец отдельно отметил Мишеля Платини.

А еще режиссер признался, что очень хотел бы, чтобы капитан Манчестер Сити сыграет в его фильме пекаря.

"Кого из футболистов я бы снял в своем фильме? Я хочу снять Кевина де Брюйне в роли работника пекарни. Он выглядит как хороший пекарь", - рассказал режиссер.

Ранее, напомним, любимая команда режиссера победила Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне

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