Оскароносный режиссер признался, что хотел бы снять в своем фильме лидера Манчестер Сити
Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо признался, что является огромным поклонником футбола.
Об это обладатель премии Оскар рассказал журналистам на премьере своей новой ленты Микки-17.
Оказывается, что Пон Джун-хо более за Тоттенхэм и Лидс, а среди футболистов ему нравятся Ламин Ямаль, Джуд Беллингем и Кевин де Брюйне. Также кореец отдельно отметил Мишеля Платини.
А еще режиссер признался, что очень хотел бы, чтобы капитан Манчестер Сити сыграет в его фильме пекаря.
"Кого из футболистов я бы снял в своем фильме? Я хочу снять Кевина де Брюйне в роли работника пекарни. Он выглядит как хороший пекарь", - рассказал режиссер.
Ранее, напомним, любимая команда режиссера победила Манчестер Юнайтед.
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